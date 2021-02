پاکستان کی جنوبی افریقہ کیخلاف ٹیسٹ سیریز میں تاریخی فتح، وزیراعلیٰ پنجاب بھی میدان میں آ گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کی جنوبی افریقہ کیخلاف ٹیسٹ سیریز میں تاریخی فتح پر پنجاب کے وزیراعلیٰ سردار عثمان بزدار نے بھی مبارکباد پیش کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق سردار عثمان بزدار نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا کہ جنوبی افریقہ کیخلاف شاندار فتح پر قومی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑی ٹیموں کی جانب سے ٹیسٹ میچز کھیلنے کیلئے پاکستان کا دورہ کرنا بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اس کا کریڈٹ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) اور سیکیورٹی اداروں کو جاتا ہے ۔ اب میں لاہور میں بالکل ایسی ہی سنسنی خیز ٹی 20 سیریز کا منتظر ہوں۔

Congratulations to Team ???????? for a remarkable test series win. It is great to see International sides visiting Pak for test matches. Credit goes to PCB officials and security staff for their efforts.

Looking forward to an equally thrilling T20 series in Lahore!#PAKvsSA #PakvRSA