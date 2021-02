’بجلی عارضی ہے، جنریٹر مستقل ہے‘ حسن علی کی عمدہ کارکردگی پر شاداب خان کا دلچسپ تبصرہ، سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان آ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے نوجوان آل راﺅنڈر شاداب خان بھی جنوبی افریقہ کیخلاف پاکستان کی تاریخی فتح پر بے حد خوش ہیں جنہوں نے قومی ٹیم بالخصوص حسن علی کی کارکردگی سے متعلق انتہائی دلچسپ انداز میں تبصرہ پیش کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق شاداب خان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا کہ اللہ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ حسن علی کو 10 وکٹیں حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت مبارک ہو۔ بجلی عارضی ہے، جنریٹر مستقل ہے۔

Allah mehnat ka phal zarur deta hai. Congratulations @RealHa55an on your 10 wickets. Buht buht Mubarik ho. Electricity is temporary, generator is permanent pic.twitter.com/1X4Y8KP7MG