جنوبی افریقہ کیخلاف ٹی 20 سیریز سے باہر ہونے والے محمد حفیظ کا ٹیسٹ سیریز جیتنے پر کیا کہنا ہے؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ ٹیم کے سینئر آل راﺅنڈر محمد حفیظ نے قومی ٹیم کو جنوبی افریقہ کیخلاف ٹیسٹ سیریز میں تاریخی فتح حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق محمد حفیظ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا کہ ٹیسٹ سیریز 0-2 سے جیتنے پر پاکستان ٹیم کو مبارکباد۔ حسن علی نے 10 وکٹیں حاصل کر کے میچ وننگ پرفارمنس دی جبکہ محمد رضوان نے انتہائی مشکل لمحات میں عمدہ سنچری بنائی۔

Congratulations Team Pakistan ???????? winning test series 2-0 #PAKvsSA match winning performance by @RealHa55an by taking 10 wickets & @iMRizwanPak scoring ???? in the tough situation of the game.