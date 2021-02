راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )محمد رضوان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے جس میں وہ اظہر علی کو بلی کو پکڑنے سے روکنے کے لیے کہتے ہیں ’’اجو بھائی ٹچ نہیں کرنا ببل میں نہیں ہے یہ‘۔

واقعہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلے گئے ٹیسٹ میچ کے پانچویں روز ایک بلی گراؤنڈ میں داخل ہوجاتی ہے جس کو بھگانے کے لیے اظہر علی اس کی طرف دوڑتے ہیں جس پر پیچھے کھڑےمحمد رضوان کہتے ہیں ’اجو بھائی ٹچ نہیں کرنا ببل میں نہیں ہے یہ‘۔

@iMRizwanPak instructing @AzharAli_ not to catch cat because she is not tested yet ???????????????? #PAKvsSA pic.twitter.com/f96t6VIgHP