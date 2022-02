اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان میں یومیہ ویکسی نیشن کا نیا سنگ میل عبور کر لیا گیا ، ایک ہی روز میں 20 لاکھ سے زائد کورونا ویکسی نیشن لگائی گئیں ۔

معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا کہ پاکستان میں یومیہ ویکسی نیشن نے نیا سنگ میل عبور کرلیا ہے ، ملک بھر میں ایک روز میں 20 لاکھ سے زائد کورونا ویکسین لگائی گئی ہیں ۔

Highest daily vaccine doses administered yesterday in Pakistan. Over 2 million.

Well done everyone!