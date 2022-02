سابق آسٹریلوی کپتان دورہ پاکستان کے دوران کس شخصیت سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بھی جانیے

کینبرا(ڈیلی پاکستان آن لائن) آسٹریلیا کے سابق کپتان ایلن بارڈر نے کہا ہے کہ وہ دورہ پاکستان کے دوران وزیراعظم عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں۔

دورہ پاکستان کے لیے آسٹریلین سکواڈ کا اعلان ہونے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ آسٹریلوی ٹیم کو پاکستان کے ریگولر دورے کرنے چاہیے تاکہ کرکٹ کو مزید فروغ ملے،دورہ پاکستان کے دوران میں عمران خان سے ملنا چاہوں گا تاکہ اپنے دور کی کرکٹ کی سنہری یادوں کو تازہ کرسکوں۔

