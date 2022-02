شعیب اختر بھی ٹک ٹاکر بن گئے

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق قومی فاسٹ باؤلر شعیب اختر بھی ٹک ٹاک فیملی کا حصہ بن گئے ہیں۔

شعیب اختر نے ٹک ٹاک جوائن کرنے کی اطلاع ٹوئٹر پر دیتے ہوئے کہا کہ آخر کار میں بھی اب آپ کے پسندیدہ پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر ہوں۔شعیب اختر نے ٹوئٹر پر اپنی پہلی ٹک ٹاک ویڈیو کا لنک بھی شیئر کیا اور لوگوں سے درخواست کی کہ انہیں ٹک ٹاک پر فالو کریں۔

شعیب اختر نے اپنی پہلی ویڈیو میں لوگوں کو ایک خوبصورت پیغام دیا کہ آپ کو انٹرنیٹ پر کچھ بھی اپ لوڈ کرنے سے پہلے ذرا رکنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا کہ آپ کے اس طرز عمل سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہورہی۔ سوچ سمجھ کر اپ لوڈ کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔۔

شعیب اختر کا کہنا تھا کہ وہ ٹک ٹاک پر کرکٹ اور دیگر چیزوں کے متعلق مواد اپ لوڈ کریں گے مگر ذمہ داری کے ساتھ ویڈیوز بنائیں گے۔

Finally, i am on your favorite platform #TikTok . Cricket & so much more, but with responsibility. Watch my first video & follow me!https://t.co/0D81FJPT6J