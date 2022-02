اکشے کمار سے اختلافات کی خبریں، کپل شرما کا وضاحتی بیان آگیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی کامیڈین کپل شرما نے وضاحت کی ہے کہ ان کا بالی ووڈ اداکار اکشے کمار کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کپل شرما نے کہا کہ وہ اپنے اور اکشے کمار کے حوالے سے میڈیا پر چلنے والی خبریں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اکشے کمار سے بات کرلی ہے اور معاملات حل ہوگئے ہیں، یہ دراصل ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔

انہوں نے کہا کہ ان دونوں کے مابین سب اچھا ہے اور بہت جلد وہ بچن پانڈے فلم کی پرموشن کیلئے دی کپل شرما شو کی قسط ریکارڈ کریں گے۔ " وہ میرے بڑے بھائی ہیں اور کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوسکتے، آپ سب کا شکریہ۔"

خیال رہے کہ کپل شرما شو کا ایک کلپ لیک ہونے پر اکشے کمار کی ناراضی کی خبریں سامنے آئی تھیں اور کہا جا رہا تھا کہ اکشے کمار نے اپنی فلم بچن پانڈے کی پرموشن کیلئے پروگرام میں جانے سے انکار کردیا ہے۔ اس کلپ میں کپل شرما نے اکشے کمارسے ایک مشہور سیاسی شخصیت(نریندر مودی) کے ساتھ کیے گئے انٹرویو کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ آپ انٹرویو میں یہ بھی پوچھیں کہ آپ کو آم کھانا کیسا لگتا ہے۔ یہ سن کر اکشے کمار ہنس پڑے اور جواب دیا کہ اگر اصل ہے تو پھر نام لے اس شخص کاجس پر کپل شرما نے مسکرا کر کہا کہ میں کیوں نام لوں ، اکشے اور کپل کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کا کلپ مبینہ طور پر تنازع کی وجہ بن گیا ہے۔ شوٹنگ ختم ہونے کے بعد اکشے نے چینل سے درخواست کی کہ وہ کلپ کو نشر نہ کرے کیونکہ اس میں وزیر اعظم کے دفتر پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ چینل نے اتفاق کیا لیکن وہ کلپ کچھ ہی دیر میں انٹرنیٹ پر لیک ہو گیا۔

Dear friends,was reading all the news in media about me n Akshay paji, I have jus spoke to paji n sorted all this, it was jus a miss communication, all is well n very soon we r meeting to shoot Bachhan pandey episode. He is my big bro n can never be annoyed with me ????thank you ????