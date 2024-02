انتخابات 2024، حامد میر انٹرنیٹ بند ہونے پر کھل کر میدان میں آ گئے 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) سینئر صحافی حامد میر نے انتخابات کے موقع پر ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس معطل کرنے کے اقدام کی سخت مذمت کرتے ہوئے ٹویٹر پر پیغام جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق حامد میر کا کہناتھا کہ وفاقی حکومت نے انتخابات کے روز انٹرنیٹ سروس معطل کر دی ہے جو کہ سندھ ہائیکورٹ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے ، توہین عدالت اس کا بات ثبوت ہے کہ اس ملک میں طاقتور لوگ عدالتوں کا احترام نہیں کرتے ، آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہاں ہیں؟

Federal Government suspended internet services on election day in violation of Sindh High Court orders. This contempt of court is an evidence that powerful people of this country have no respect for the courts. Where is Chief Justice Qazi Faez Isa today? https://t.co/3pGx6KNVRh