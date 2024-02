عام انتخابات ، تحریک انصاف کے کارکنوں کی مبینہ دھاندلی کیلئے تہلکہ خیز آڈیو لیک ہو گئی 

ملتان(ڈیلی پاکستان آن لائن )ملک بھر میں عام انتخابات 2024 کیلئے پولنگ کا عمل جاری ہے لیکن اس دوران تحریک انصاف کے دو کارکنان کی مبینہ دھاندلی کہ ہدایات دیتے اور لیتے ہوئے آڈیو نے تہلکہ مچا دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی آڈیو میں علی رضا نامی شخص مسلسل عبدالغفار نامی پولنگ ایجنٹ کو مبینہ دھاندلی کیلئے ہدایات دے رہاہے ۔

علی رضا:

اگر تو تو یہ پولنگ سٹیشن پر آپ جیت گئے تو پھر آپ سارے دستخط اصلی کریں گے لیکن اگر رزلٹ کمزور ہوا تو آپ اور ریٹرنگ صاحب ، تو آپ فارم 45 پر اپنے دستخط غلط کریں گے ،مخالفوں کو تو نہیں پتا۔

عبدالغفار :

جی سر ٹھیک ہو گیا ۔

علی رضا:

پھر آپ لوگ اس غلط سائن کیئے گئے فارم کی تصویر لے لینا، ، سمجھ آ گئی، پریزائیڈنگ افسر بھی غلط دستخط کردے گا، تو پھر آپ سب لوگ ریٹرنگ افسر کے پاس چلے جاو گے ۔

عبدالغفار :

ٹھیک ہے ہم آراو کے پاس چلے جائیں گے ۔

علی رضا :

ریٹرنگ افسر آپ کو حکم دے گا کہ نیا فارم 45 بناو، جس میں آپ سب کے دستخط اصلی ہوں گے ۔

Look at PTI’s vicious plans…

This is just one audio leak… pic.twitter.com/n8cGFuTSrY