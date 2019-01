ریگولر اور ار ریگولر حدیثِ جنگ و جدل! ریگولر اور ار ریگولر حدیثِ جنگ و جدل!

حدیثِ جنگ و جدل سنتِ نبویؐ ہے جس کو عرصہ ہوا مسلمانوں نے من حیث القوم فراموش کر رکھا ہے۔ آج 57مسلم ممالک میں کتنے ملک ہیں جن کو یہ حدیث یاد ہے؟ میرا خیال ہے پاکستان وہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے ایک طبقے نے گویا آبادی کے سوادِ اعظم سے ’بغاوت‘ کرکے اس حدیث کو سینے سے لگا رکھا ہے۔

افواجِ پاکستان کو اس بغاوت کی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے لیکن وہ قابلِ صد مبارک باد ہیں کہ صراطِ مستقیم سے نہیں بھٹکیں۔دورِ حاضر میں میڈیا کو عوام کا ترجمان سمجھ لیا گیا ہے اور حکومت کی تعریف (Definition) عوام کے گردا گرد گھما دی گئی ہے کہ: ’’یہ عوام کی جاگیر ہے، عوام کے لئے ہے اور عوام ہی سے عبارت ہے‘‘۔لیکن جن اقوام نے یہ ’تعریف‘ وضع کی ہے ان کا اپنا حال یہ ہے کہ حکومت تو عوام کی دکھائی گئی ہے لیکن اس کی تعریف تبدیل کر دی گئی ہے۔ یعنی : ’’عوام کی حکومت، عوام کے لئے لیکن خواص کی طرف سے‘‘۔۔۔ انگریزی میں شاید اس کی کھل کر وضاحت ہو سکے:

Democracy is a Government of the People, for the people by a few "elected" people.

اگر زمینی حقائق کو مدنظر رکھا جائے تو روز اول سے آج تک حکومت صرف اور صرف Elected انسانوں ہی کی رہی ہے۔ اول اول یہ Selected انسان تھے جو بادشاہ، راجہ، مہاراجہ، نواب اور شہنشاہ وغیرہ کہلائے لیکن بعد میں جب انسانی حکمرانی ایک ارتقائی دور سے گزری تو موجودہ مقولہ گھڑ لیا گیا۔’خواص‘ کا یہ طبقہ وہی تھا جس کے ہاتھ میں طاقت تھی۔ یعنی طاقت کی بھینس اسی کے پاس رہی جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔

یہ لاٹھی، دورِ شاہی میں تو براہِ راست بھینس کو ہانکا کرتی تھی لیکن جب انسانی حکمرانی کا ارتقائی دور شروع ہوا تو یہ لاٹھی، بھینس کے مالک کے ہاتھ سے لے کر ایک ایسے طبقے کے سپرد کر دی گئی جس کا کام بھینس کو براہ راست قابو کرنے کی بجائے بالواسطہ کنٹرول کرنا تھا۔ جوں جوں بھینس زیادہ طاقتور ہوتی گئی، لاٹھی بھی بانس کی ’ڈانگ‘ سے نکل کر لوہے کاگارڈر بن گئی۔ پھر اسی گارڈر کو تلوار بنا دیا گیا۔ آج یہی تلوار افواجِ ثلاثہ کہلاتی ہے اور بھینس کو اس کے Elected مالک کی ایماء اور اس کے اشارے پر کنٹرول کرتی ہے۔

لیکن بھینس کا ’منتخب مالک‘ جب اپنی مجوزہ حدود سے باہر نکلنے لگتا ہے تو لاٹھی حرکت میں آتی ہے۔ جدید اصطلاح میں اس کو مارشل لاء کہا جاتا ہے لیکن جب مارشل لاء کی اصطلاح بدنام ہونے لگی تو اس کو ایک اور نام دے دیا گیا۔فی الحال اس نام کو پبلک نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ نام مارشل لاء اور جمہوری لاء کے بین بین ہے۔ اسے خاموش مارشل لاء ،کنٹرولڈ مارشل لاء، بالواسطہ مارشل لاء اور عوامی مارشل لا کہا جا سکتا ہے۔ یہ ’’عوامی مارشل لاء‘‘ تب لگتا ہے جب عوام، معروف اصطلاحی جمہوری لاء سے تنگ آکر جاں بہ لب ہونے لگتے ہیں۔

بعض معاشروں نے اس فن کو کاملیت (Perfection) کی منزل تک پہنچا دیا ہے اور ایک طویل عرصے سے آرام و سکون کی نیند سوتے ہیں جبکہ بعض ابھی تک اس کی ارتقائی منازل طے کر رہے ہیں۔۔۔ پاکستان اس زمرے میں شمار کیا جا سکتا ہے۔جن معاشروں نے اس فن کو کاملیت کی حدوں تک پہنچا دیا ہے وہ ماڈرن معاشرے کہلاتے ہیں۔ مغربی معاشرے اور چند مشرقی معاشرے اسی ذیل میں شمار ہوتے ہیں۔ یورپ، امریکہ، چین، جاپان، روس، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ اسی لئے ماڈرن معاشرے کہلاتے ہیں کہ انہوں نے جمہوریت اور مارشل لاء کی بنیادی اقدار کا حقیقی ادراک کر لیا ہے۔

ان کو معلوم ہے کہ حدیثِ جنگ و جدل انسان کی سرشت میں شامل ہے، اس لئے انہوں نے جنگ و جدل (مارشل لاء) اور امن و سکون (جمہوریت) کا وہ ملغوبہ تیار کرکے اسے نافذ العمل کر دیا ہے جس کو ہم جیسے بعض معاشرے ابھی Perfect نہیں کر سکے۔

کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی واحد سپریم پاور کے ہاں حدیثِ جنگ کی تعریف اور اس کے استعمال کا مطلب کیا ہے؟۔۔۔ کیا امریکہ میں 1776ء کے بعد آج تک کوئی جنگ ہوئی ہے؟۔۔۔ کیا امریکی عوام نے آج تک کوئی قتلِ عام دیکھا ہے؟۔۔۔ کسی غارت گری کا نظارا کیا ہے؟۔۔۔ کیا اس کے کوہ و دمن، سبزہ زار اور ریگستان کبھی خون سے رنگین ہوئے ہیں؟۔۔۔ اگر نہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ خطہ ء ارض آج تک بہشت اور فردوس بنا ہوا ہے، اس کے عوام اور اس کے خواص صدیوں سے چین کی نیند سوتے ہیں اور باقی دنیا اپنی تاریخ سے لے کر آج تک بار بار حدیثِ جنگ کو یاد کرتی اور برباد ہوتی رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس سپریم پاور کے حکمرانی کے کلچر کا مطالعہ کریں اور معلوم کریں کہ سرزمینِ امریکہ اب تک (صرف چار سالہ خانہ جنگی یعنی 1861ء سے 1865ء تک کو چھوڑ کر قتل و غارت گری سے کیوں محفوظ رہی ہے۔۔۔۔ یہ ایک ایسا نکتہ ہے، جس پر از بس غور و خوض کی ضرورت ہے!

یہ درست ہے کہ امریکہ کے دونوں طرف (میری مراد شمالی امریکہ سے ہے جس کو USA کہا جاتا ہے) ہزاروں میل وسیع و عریض سمندر (بحراوقیانوس اور بحرالکاہل) واقع ہیں۔ لیکن ہندوستان کے دونوں اطراف بھی تو وسیع سمندر تھے۔ برطانوی افواج بحراوقیانوس اوربحرہند کو عبور کرکے صدیوں تک ہندوستان اور دوسرے کئی ممالک پر حکومت کرتی رہیں۔

اس لئے امریکہ نے سب سے پہلے اپنا بحری دفاع مضبوط بنایا۔ اس کی بحریہ نے مشرق و مغرب سے حملہ آور کسی بھی فورس کا سمندری راستہ بند کر دیا۔ اس کو معلوم تھا کہ صرف برطانوی فوج ہی بحری جہازوں پر سوار ہو کر پہلے پہل امریکہ پہنچی تھی اور اس کے مشرقی ساحل پر واقع 13ریاستوں پر قبضہ کرلیا تھا جس کو امریکہ نے جان کی بازی لگا کر بے دخل کر دیا۔ یہ امریکہ کی جنگ آزادی تھی جو 1776ء میں لڑی گئی اور اس میں برطانوی قابض فوج کو شکست فاش دی گئی۔

دنیا کی فضائی قوت کی ایجاد کا سہرا امریکہ کے سرباندھا جاتا ہے۔ 1903ء میں رائٹ برادرز نے دنیا کا پہلا ہوائی جہاز مشین کے زور سے فضا میں بلند کیا۔۔۔ سرزمین امریکہ کو دوسرا خطرہ اپنی ہی ایجاد کردہ اسی فضائی قوت سے تھا۔ یورپ کی بعض قوتیں 20ویں صدی کے پہلے دو عشروں میں بمبار ہوائی جہاز بنا چکی تھیں۔ چنانچہ امریکہ نے اپنی فضائی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لئے دونوں اطراف راڈار کی قطاریں لگا دیں اور ساتھ ہی انٹریپٹ کرنے والے لڑاکا طیاروں کے سکواڈرن کھڑے کرکے اپنی سرزمین کو دشمن کے فضائی حملوں سے محفوظ کر دیا۔لیکن بحری اور فضائی حملہ آوروں سے اپنے ’گھر‘ کو محفوظ بنا کر امریکہ چین سے نہیں بیٹھا۔

اسے معلوم تھا کہ جب تک اس کی گراؤنڈ فورس تشکیل نہیں ہو گی تب تک وہ دشمن کے حملے سے نہیں بچ سکے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی پیادہ فوج (انفنٹری) کھڑی کی۔ اس کو کیل کانٹے سے لیس کیا۔ جدید توپخانے اور آرمر سے ’آراستہ‘ کیا اور اپنے ہاں ٹریننگ دی۔۔۔ لیکن جب تک حقیقی جنگ کی ٹریننگ نہ ہو تب تک کوئی بھی گراؤنڈ فورس کاغذی فورس ہی شمار ہو گی۔

اس لئے امریکہ نے از خود بحراوقیانوس عبور کرکے یورپ میں ہونے والی جنگوں میں حصہ لیا، اپنے فوجیوں کو جنگوں میں ہلاک اور زخمی کروایا اور اس طرح وہ تجربہ حاصل کیا جو جنگ و جدل کی حدیث کا پہلا اور آخری تجربہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ کو کیا پڑی تھی کہ وہ یورپ کی جنگوں میں شریک ہوتا اور اپنی فوج کے افسروں اور جوانوں کو ہلاک اور زخمی کرواتا؟۔۔۔ یہی وہ نکتہ ہے جو آج تک سرزمین امریکہ کو خونریزی سے محفوظ رکھے ہوئے ہے!

امریکی افواجِ ثلاثہ نے دونوں عالمی جنگوں میں اپنے ملک سے باہر نکل کر شرکت کی۔ لاکھوں ٹروپس کی قربانی دی اور اپنی ’رعایا‘ کو جنگ کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھا۔ ذرا سوچیں کہ کون سا دوسرا ملک ہے جس نے امریکہ کی پیروی کی؟ جس ملک کی سرحدیں محفوظ تھیں اس نے اپنی سرحدوں سے باہر قدم ہی نہ رکھا۔ اگر مسلمانوں نے اپنی سرحدوں سے باہر قدم رکھ کر ریاستِ مدینہ کی آبادی کو سُکھ کی نیند سونے کا موقع عطا کیا تو امریکہ نے اسلامی حدیثِ جنگ و جدل ہی کی پیروی کی اور کامیاب رہا۔

حد یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جب امریکہ دنیا کی واحد جوہری قوت ہو کر ابھرا تو پھر بھی (امریکہ سے باہر) ہونے والی جنگوں میں اس نے اپنے ٹروپس بھیجے، خطرات مول لئے اور نہ صرف بے شمار جانوں کی قربانی دی بلکہ اپنے سلاحِ جنگ کی بہت بڑی تعداد بھی تباہ کروائی۔

اگر ہم 19ویں صدی سے لے کر آج تک امریکہ کی ان جنگوں میں اس کے ہونے والی جانی اور اسلحی نقصانات کی فہرست بنائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ سب سے زیادہ نقصانات (روس کو چھوڑ کر) امریکیوں نے برداشت کئے۔۔۔ اور یہ انہی قربانیوں کا ثمر ہے کہ امریکہ کی 30کروڑ آبادی (میری مراد سویلین آبادی سے ہے) کا بال تک بیکا نہیں ہوا۔۔۔ سبق یہ ہے کہ جنگ کے بغیر امن کا قیام خواب ہے۔ امریکہ نے اس مقولے پر یہ اضافہ کیا ہے کہ یہ جنگ خواہ اپنی حفاظت میں اپنی سرحدوں پر لڑی جائے یا سرحدوں سے ہزاروں میل باہر جا کر لڑی جائے، قیامِ امن کے لئے ناگزیر ہے۔

میں اس کالم میں چینی افواج کے جنگی تجربے پر زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ کوریا کی جنگ میں چین کی افواج نے امریکی افواج کا جو حشر کیا تھا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اکتوبر 1962ء میں انڈیا کے خلاف صرف ایک ماہ کی مختصر جنگ ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد گزشتہ 57برسوں (1962ء تا 2019ء) سے چین نے حقیقی جنگ نہیں دیکھی۔

جنگی مشقیں ضرور کی ہیں اور آج بھی کر رہا ہے لیکن ان مشقوں میں حقیقی اموات اور حادثاتِ جراحت کہاں ہوتے ہیں؟۔۔۔ پاکستان اس لحاظ سے زیادہ تجربہ کار ہے کہ اس نے دہشت گردوں کے ساتھ دو عشروں تک لڑ کر ایک نرالی طرح کا تجربہ حاصل کیا ہے۔

دہشت گردوں کا قبیلہ ایک قسم کی گوریلا تنظیم ہے جو ریگولر فوج کی ریگولر تنظیم اور جو اس ار ریگولر جنگ و جدل کے کلچر سے بالکل جدا ہے۔ جس کو پاک فوج کی ریگولر تنظیم نے شکست دے کر اپنا لوہا منوایا ہے۔

گوریلا وار فیئر یا غیر روائتی حدیثِ جنگ و جدل بلاشبہ روائتی حدیثِ جنگ و جدل سے جداگانہ ایک طرز جنگ ہے۔۔۔ جو فوج گوریلا حدیثِ جنگ کی بھٹی سے کندن ہو کر نکلتی ہے اس کو انڈیا کی ریگولر فوج کی سرجیکل سٹرائیک سے ڈرانے والے پاگل نہیں تو اور کیا ہیں؟

