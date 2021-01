پاکستان کپ سے ڈراپ ہونے والے کامران اکمل کا ردعمل بھی آ گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹسمین کامران اکمل پاکستان کپ سے ڈراپ کئے جانے پر پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) سے ناخوش دکھائی دے رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ میں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو اللہ پر چھوڑتا ہوں۔

تفصیلات کے مطابق قومی ٹیم کے سینئر کھلاڑی کامران اکمل نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ کارکردگی دکھانے کے باوجود پاکستان کپ سے ڈراپ کئے جانے پر حیران ہوں، بطور سینئر کھلاڑی کارکردگی دکھانے کے باوجود میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) اور ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر ندیم خان کو ٹیگ کرتے ہوئے درخواست کی کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں۔ کامران اکمل نے یہ بھی کہا کہ کرکٹ میرا جنون ہے اور میں کھیلنا چاہتا ہوں۔

Shocked & disappointed As a senior & season Player i have not been treated well.I request @TheRealPCB @NadeemKhanCC to look into the matter. Cricket is my passion and i want to play it BUT....I rest my case to My Allah.