وزیراعظم کو کون بلیک میل کررہاہے؟ افسوسناک تصاویر سامنے آگئیں وزیراعظم کو کون بلیک میل کررہاہے؟ افسوسناک تصاویر سامنے آگئیں

اسلام آباد، کوئٹہ (ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیراعظم عمران خان نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہزارہ کمیونٹی کے مطالبات مانے جاچکے ہیں، آج ہی لاشوں کی تدفین کردیں تو وہ بھی آج ہی کوئٹہ آجائیں گے ، مطالبات مانے جانے کے بعد اس طرح کسی بھی ملک کے وزیراعظم کو بلیک میل نہیں کیا جاسکتا لیکن ان کے دعوے پر سوشل میڈیا پر تنقید کا طوفان آگیا اوراحتجاج کرنیوالوں جن کے بارے میں وزیراعظم نے کہا کہ تدفین کردیں، اس طرح بلیک نہیں کیا جاسکتا، کی افسوسناک تصاویر بھی سامنے آگئیں ۔

ایک صارف نے تصویر شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ "عمران خان کے مطابق،اپنے 18 سالہ بیٹے کی لاش کیساتھ موجود یہ ستر سالہ بزرگ اسے بلیک میل کررہاہے ، یہ اپنے بیٹے کیلئے انصاف مانگ رہا ہے جسے ہاتھ پیچھے باندھ کر بے دردی سے مارا گیا، وہ انہیں بلیک میل کررہاہے"۔

اس پرایک اور صارف نے لکھا کہ "میں نے آپ کو ووٹ دیا تھا کیونکہ ہمیں آپ پر بھروسہ تھا، لیکن اس مرتبہ آپ نے ہمیں واقعی مایوس کیا"۔

ایک صارف نے لکھا کہ " عمران خان کے مطابق یہ لوگ انہیں بلیک میل کررہے ہیں۔

وزیراعظم کے بیان پر ایک اور صارف نے لکھا کہ " ناقابل یقین، شرم کا ایک لمحہ، وزیراعظم عمران خان کے لیے ان کی انا کسی دوسرے سے زیادہ اہم ہے "۔

اس پر ایک اور صاحب نے عمران خان کی خبر کا سکرین شاٹ شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ " اگر آپ ابھی بھی ان کی حمایت کرتے ہیں تو میں آپ کی عزت نہیں کرسکتا"۔

If you still support him I don't have any respect for you #کچھ_تو_شرم_کھاؤ_عمران_خان pic.twitter.com/GjAGiRLZ9H — Sherry (@Farzndbaltistan) January 8, 2021

