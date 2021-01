جوبائیڈن کی تقریب حلف برداری، ٹرمپ نے بڑا اعلان کردیا

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے صدر جوبائیڈن کی تقریب حلف برداری میں نہ جانے کا اعلان کردیا۔

صدر ٹرمپ نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ’ان لوگوں کیلئے جو پوچھ رہے ہیں، 20 جنوری کو میں نومنتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں نہیں جاؤں گا۔‘

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

ایک اور ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ساڑھے سات کروڑ امریکی جنہوں نے مجھے، سب سے پہلے امریکہ اور امریکہ کو پھر سے عظیم بناؤ کو ووٹ دیا ہے ، مستقبل میں ان کی آواز بہت بلند ہوگی۔ ان لوگوں کو کسی بھی طریقے سے بے عزت نہیں کیا جائے گا اور ان سے نا انصافی نہیں ہوگی۔

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!