 امریکی حملے میں جاں بحق ہونے والے ایرانی جنرل  قاسم سلیمانی کا مجسمہ نقاب کشائی کے چند گھنٹے بعد ہی نذر آتش

بیروت (ویب ڈیسک) امریکی حملے میں جاں بحق ہونے والے القدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے مجسمے کو نذر آتش کردیا گیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ برس بغداد میں امریکی حملے میں جاں بحق ہونے والے ایران کی القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کی پہلی برسی پر ان کا مجسمہ نصب کیا گیا تھا جسے نذر آتش کردیا گیا۔

Unveiling ceremony of the statue of Haj Q assem in Beirut

Iran ???????? ❤️ ???????? Lebanon pic.twitter.com/VLfUmSlyah