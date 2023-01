رکن پنجاب اسمبلی کا وزیر تعلیم سے موسم سرما کی چھٹیاں بڑھانے کا مطالبہ

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی سیدیاور عباس بخاری نے وزیر تعلیم سے چھٹیاں بڑھانے کا مطالبہ کردیا ہے ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے رکن پنجاب اسمبلی سید یاور عباس کا کہنا تھا کہ ہمارے بچوں کے حق میں یہ بہتر ہے کہ وزیر تعلیم سردیوں کی چھٹیوں میں 15 جنوری تک توسیع کر دیں، اس سے ہمارے بچے شدید سردی کے اثرات سے محفوظ ر ہیں گے ۔

Education Minister Punjab @DrMuradPTI - it will be in interest of our children if the winter school holidays could be extended until 15th January because of severe cold. Under such conditions as extension of a few days will keep our children away from the effects of extreme cold