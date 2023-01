"یہ شخص جو بھی ہے ،اسے گرفتار کیا جائے"، مونس الٰہی نے نوجوان پر تشد دکی ویڈیو شیئر کر دی 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الٰہی کے صاحبزادے مونس الٰہی نے نوجوان پر تشدد کرتے ایک شخص کی ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے سی سی پی او لاہور کو مینشن کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کوئی بھی ہے اسے فوراً گرفتار کیا جائے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الٰہی کے بیٹے مونس الٰہی نے اپنے ٹویٹر اکاونٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص مین روڈ پر گاڑی کھڑی کر کے پستول کی نوک پر نوجوان پر تشدد کر رہا ہے، دولت اور طاقت کے نشے میں چوڑ شخص نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے ہوئے مین روڈ کے درمیان میں بلا خوف خطر پہلے تو نوجوان کو تھپڑ رسید کیے اس کے بعد گاڑی سے پستول نکال کر نوجوان کو زمین پر گرایا اور اس کے منہ پر لاتیں برسائیں۔

Whoever this person is, he needs to be arrested immediately @ccpolahore @OfficialDPRPP pic.twitter.com/ZwhYq7crn0