فیض حمید کی صاحبزادی کی شادی، سابق آرمی چیف سمیت کئی اہم ترین شخصیات کی شرکت، تصاویر سامنے آ گئیں

راولپنڈی (ویب ڈیسک) سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی صاحبزادی انوشہ چوہدری حال ہی میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی ہیں۔

لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی صاحبزادی کی شادی کی تصاویر اور ویڈیو سامنےآئی ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں فیض حمید کی صاحبزادی کو عروسی لباس میں والد کے ہمراہ سٹیج تک جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔

Wedding ceremony of General (R) Faiz Hameed’s daughter, attended by Gen (R) Qamar Javed Bajwa and many notable politicians. pic.twitter.com/99XVXZeWmx