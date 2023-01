نیوزی لینڈ کیخلاف ون ڈے سیریز کیلئے پاکستانی ٹیم کا فوٹو شوٹ ، پی سی بی نے ویڈیو جاری کر دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ سکواڈ کے کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ مکمل کر لیا گیا ہے ، اس دوران کھلاڑیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ شرارتوں کی ویڈیو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جاری کر دی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق پی سی بی نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کھلاڑیوں کے فوٹو شوٹ کی ویڈیو شیئر کی ہے، اس موقع پر سکواڈ کے کھلاڑیوں نے ہنسی مذاق بھی کیا اور مختلف پوز دے کر تصویریں کھنچوائیں، فوٹو شوٹ میں حارث رؤف سمیت کپتان بابر اعظم، نسیم شاہ، وسیم جونیئر، سلمان آغا، کامران غلام ، محمد حسنین اور امام الحق سمیت دیگر کھلاری شامل تھے، واضح رہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ون ڈے میچز 9، 11 اور 13 جنوری کو کراچی میں شیڈول ہیں۔

