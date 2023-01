سرفراز احمد کی نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں شاندار کارکردگی، بنگلہ دیشی وکٹ کیپر مشفق الرحیم نے بیان جاری کردیا

ڈھاکہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم میں طویل عرصے بعد واپسی کرنے والے وکٹ کیپر بلے باز سرفراز احمد نے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں اپنی شاندار بلے بازی سے جہاں پاکستانیوں کی تعریفیں سمیٹی ہیں وہیں دوسری ٹیموں کے کھلاڑی بھی ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔

بنگلہ دیش کے وکٹ کیپر بلے باز اور سابق کپتان مشفق الرحیم نے سیریز میں شاندار کارکردگی پر سرفراز احمد کی دل کھول کر تعریف کی ہے۔ انہوں نے ایک سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پاکستانی وکٹ کیپر بیٹرز کا ریکارڈ شیئر کیا اور اپنے بیان میں کہا "آپ کو ایکشن میں واپس دیکھ کر اور رنز سکور کرتے ہوئے بہت خوشی ہوئی ، مضبوطی سے آگے بڑھتے رہیں۔"

Ma shaa Allah…so happy to see u back in Action and scoring runs brother…keep going strong ???????? pic.twitter.com/N2WBPsDeDi