الحمراءآرٹ گیلری میں The Lure Of Wesliکے عنوان سے نمائش الحمراءآرٹ گیلری میں The Lure Of Wesliکے عنوان سے نمائش

لاہور(فلم رپورٹر)لاہور آرٹس کونسل الحمراءآرٹ گیلری میں The Lure Of Wesliکے عنوان سے نمائش کا انعقاد کیا گیا۔نمائش کا افتتاح پروفیسر نازش عطا اللہ نے نامور مصورہ سلیمہ ہاشمی کے ہمراہ کیا۔انھوں نے مصوروں کے کام کو دیکھا اور اسے بھرپور سراہا۔نمائش میں12مصوروں کے 35نمونے پیش کئے گئے ہیں۔اس موقع پر نازش عطا اللہ نے کہا کہ مصور کا کینوس اس کی سوچ کا عکس ہوتا ہے،نمائش میں پیش کردہ ہرنمونہ آنکھوں کو فرخت بخشتا ہے۔مصورو ں نے منی ایچر آرٹ ورک میں اپنا کام پیش کیا ہے۔ نمائش 12جنوری2024تک جاری رہے گی۔نمائش کو عاصم اختر نے کیوریٹ کیا ہے۔ واضح رہے الحمراءکا پلیٹ فارم آرٹ سیکھنے اور سکھانے اور آرٹ سے لگاﺅ رکھنے والوں کے لئے درسگارہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ لگتا ہے آپ انتخابات کا التوا چاہتے ہیں چیف جسٹس کا لطیف کھوسہ سے مکالمہ مزید : کلچر -