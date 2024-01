نیوزی لینڈ کیخلاف سیریز کے لیے محمد رضوان کو نائب کپتان بنائے جانے پر شاداب خان کا ردعمل بھی آگیا

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان نے محمد رضوان کو نیوزی لینڈ کیخلاف سیریز کیلئے قومی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا نائب کپتان مقرر ہونے پر مبارک باد دی ہے اور امید ظاہر کی کہ وہ شاہین آفریدی کے بہتر نائب ثابت ہوں گے ،یادرہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچز پر مشتمل ٹی ٹوئنٹی سیریز شیڈول ہے۔

سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں شاداب خان نے لکھا ہے کہ مجھے یقین ہے آپ شاہین شاہ آفریدی کے بہترین نائب ہوں گے، انہوں نے مداحوں سے درخواست بھی کی کہ دورۂ نیوزی لینڈ میں قومی ٹیم کو سپورٹ کریں۔

Congratulations @iMRizwanPak on being named the vice-captain of the T20I team. I know you will be a brilliant deputy to @iShaheenAfridi. Wishing you all the best. I urge all the fans to get behind them and support the team vs NZ. #PakistanZindabad pic.twitter.com/0S0AG4GTDB