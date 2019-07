منڈی بہاوالدین جاتے ہوئے مریم نواز کی گاڑی حادثے سے بال بال بچ گئی

منڈی بہاوالدین (ڈیلی پاکستان آن لائن )منڈی بہاوالدین میں منعقد جلسے میں جاتے ہوئے مسلم لیگ ن کی رہنما مریم نواز کی گاڑی حادثے سے بال بال بچ گئی۔تفصیل کے مطابق مریم نواز تاخیر سے منڈی بہاوالدین پہنچی کیونکہ پنڈی بھٹیاں میں ان کی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا تھا تاہم مریم نواز کسی بڑے حادثے سے محفوظ رہیں ۔اس موقع پر مریم نواز نے گاڑی تبدیل کر کے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا اور تاخیر کے ساتھ منڈی بہاوالدین پہنچی جہاں لیگی کارکنوں نے ان کا شاندار استقبال کیا ۔

Still on roads , can't reach the place where @MaryamNSharif has to address #MaryamNawazInMandiBahaudin pic.twitter.com/yPUNcfD00e