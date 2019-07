بھارت کے کرکٹ میچ میں انوشکا شرما کے چہرے کے تاثرات نے انٹرنیٹ پر دھوم مچادی، تصاویر دیکھ کر آپ کی بھی ہنسی نہ رکے

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) گزشتہ دنوں کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت نے سری لنکا کے خلاف میچ کھیلا اور اس میں 7وکٹوں سے فتح حاصل کی۔ اس میچ میں بھارتی کپتان ویرات کوہلی کی اہلیہ اداکارہ انوشکا شرما بھی سٹیڈیم میں موجود تھیں اور مسلسل اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں۔ تاہم اس میچ میں وہ کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی تھیں، شاید یہی وجہ تھی کہ میچ کی صورتحال کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے کے تاثرات بھی مسلسل تبدیل ہوتے رہے جو کیمرا ٹی وی سکرینوں پر دکھاتا رہا۔ اب انوشکا شرما کے چہرے کے ان تاثرات نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی ہے۔

ٹائمز آف انڈیا کے مطابق انٹرنیٹ صارفین انوشکا شرما کے انہی تاثرات پر مبنی میمز پوسٹ کر رہے ہیں اور ایسے فقرے کس رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہنسی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ جیشری سنگھ نامی لڑکی نے لکھا کہ ”سری لنکا کے خلاف میچ میں روزی بھابی کو دیکھ کر پوری ٹیم انڈیا ہی توانائی سے بھر گئی ہے۔ انوشکا شرما آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے، مزا آ گیا۔“ایچ بی ڈی دادا نامی ٹوئٹر اکاﺅنٹ سے صارف نے لکھا کہ ”دیکھو آج سٹینڈز میں کون موجود ہے۔ نوشکی نے بالآخر ورلڈ کپ میں ڈیبیو کر ہی لیا۔“ڈی پی شیرو نامی صارف نے لکھا کہ ”انوشکا شرما سٹیڈیم میں، ہمیں اس دن کا انتظار تھا۔“انوشکا کے چہرے کے ایک تاثر پر ایک صارف نے فقرہ کسا کہ ”اس وقت روہت شرما کھل کر بیٹنگ کر رہا ہے اور انوشکا اپنے تاثر کے ذریعے کہہ رہی ہے کہ سارے رنز یہ بنا لے گا تو میرے شوہر کے لیے کیا بچے گا۔“

???? | @AnushkaSharma humming along to Tare Gin Gin and pointing to camera at Headingley Cricket Ground today ???? pic.twitter.com/jblar89Akk