چینل 24،اب تک اور کیپٹل ٹی وی کو بند کر دیا گیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )ملک بھر میں کیپٹل ٹی وی ،اب تک اور 24نیوز کو آف ائیر کیا جانے لگا ہے ۔کیپٹل ٹی وی کے مطابق پیمرا نے بغیر وجہ بتائے اور نوٹس کیے کیپیٹل ٹی وی کی نشریات غیر معینہ مدت تک بند کرا دیں ۔

ادھر مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر سینئر صحافی نجم سیٹھی نے بتا یا کہ پیمرا کے حکم پر کیبل آپریٹرز نے 24نیوز کی نشریات ملک بھر میں بند کردی ہیں اور اسی طرح اب تک اور کیپٹل ٹی وی کی نشریات بھی بند کی گئی ہیں ۔انہوں نے کہا کہ چینلوں کی بندش کی وجہ مریم نواز کی پریس کانفرنس اور جلسے کی کوریج ہے ۔

Reportedly upon orders from PEMRA, our Channel 24 is being taken off air across the country by cable operators. So too Abtak and Capital TV. Reason: Coverage of Maryam Nawaz presser and jalsa last three days. — Najam Sethi (@najamsethi) July 8, 2019

دوسری جانب ٹوئٹر پر اب تک نیوز نے وزیراعظم عمران خان سے درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیمرا نے پاکستان بھر کی تمام بڑی کیبلز سے اب تک نیوز کو آف ائیر کروا دیا ہے ،ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس معاملے کو حل کر یں ۔

صحافتی تنظیم ایمر ا نے پیمرا کی جانب سے کیبل آپریٹرز سے زبردستی چینلز کی بندش کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ نئے پاکستان میں حق اور سچ کی آواز دبائی جانے لگی ،آزاد صحافت کا گلہ گھونٹ دیا گیا ہے ۔صحافتی تنظیم کا کہنا ہے کہ جمہوریت آزادی صحافت کے بغیر نا مکمل ہے ۔

