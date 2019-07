براہمداغ بگٹی مریم نواز کی حمایت میں میدان میں آگئے ،انتہائی حیران کن خبر آگئی

سوئٹزرلینڈ (ڈیلی پاکستان آن لائن )کالعدم تنظیم بلوچ رپبلکن پارٹی کے سربراہ براہمداغ بگٹی مریم نواز کی حمایت میں میدان میں آگئے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر براہمداغ بگٹی نے کہا کہ مریم نواز جس طرح انصاف کے حصول کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑ ی ہوئی ہیں ،یہ بہت حوصلے کا کام ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کے تمام سیاسی رہنما طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی نا انصافیوں کے خلاف اس طرح کھڑے ہو جاتے تو پاکستان کا سیاسی منظر نامہ مکمل طور پر مختلف ہوتا ۔واضح رہے کہ براہمداغ بگٹی کالعدم تنظیم بلوچ رپبلکن پارٹی کے سربراہ ہیں اور وہ پاکستان سے مفرور بھی ہیں ۔

The way @MaryamNSharif stood up for justice against the establishment is very courageuous. If all political leaders of Pakistan took such stance against all kinds of injustices by the mighty establishment, the political landscape in Pakistan would be completely different.