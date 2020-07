اسلام آباد کے وہ علاقے جنہیں آج ڈی سیل کردیا جائے گا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ضلعی انتظامیہ نے کورونا کے کیسز میں اضافے کی وجہ سے سیل کیے گئے علاقے کھولنے کا فیصلہ کرلیا۔

ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کے مطابق آج (بدھ کو) شام تک اسلام آباد کے ان علاقوں کو ڈی سیل کردیا جائے گا جہاں کورونا کیسز میں کمی آئی ہے۔ ان علاقوں میں سیکٹر جی 6/2، جی 6/1، جی 10/4 اور جی 7/2 شامل ہیں۔ ان علاقوں کو کورونا کے کیسز میں اضافے کی وجہ سے سیل کیا گیا تھا۔

Sector G-6/2, G-6/1, G-10/4, and G-7/2 will be desealed in the evening today In sha Allah.