معروف صحافی اپنی اہلیہ کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )براڈ کاسٹ صحافی علی سلمان علوی اپنی اہلیہ کے قتل کے الزام میں گرفتا ہو گئے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر علی سلمان علوی کی اہلیہ صدف زہرہ نقوی کی دوست ایف عارف نے بتا یا کہ اس کی بہترین دوست صدف زہرہ نقوی کو پہلے ایک ٹھگ شخص علی سلمان علوی نے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا، پھر اس سے شادی رچائی اور آخر میں اسے قتل کردیا۔صدف نقوی کی سہیلی کا مزید کہنا ہے کہ صدف نقوی کی بہن نے تمام ثبوت دیدئیے ہیں، صدف نقوی کی علی سلمان علوی سے ملاقات ٹوئٹر پر ہوئی تھی، علی سلمان نقوی ایک صحافی تھا اس نے ایک خوبصورت، مالی طور پر مضبوط بیک گراونڈ رکھنے والی لڑکی کو دیکھا تو اسے شادی کیلئے اپنے پیار کے جال میں پھنسالیا۔

I am gona tell the tragic tale about my dear friend @SadafZNaqvi , how she was trapped into marriage by a thug , who killed her in the end. His name is @alisalmanalvi . #JusticeForZahra #AliSalmanAlviMurderer #Thread #auratmarch #DomesticViolence #domesticabuse pic.twitter.com/ATXk0yIiHr