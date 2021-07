متحدہ عرب امارات میں دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ پر رات گئے زور دار دھماکہ ، پورا دبئی ہل کر رہ گیا

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بندر گاہ جبل علی پورٹ میں رات گئے زور دار دھماکہ ہوا ہے جس سے پورا دبئی ہل کر رہ گیا ،دھماکہ کے بعد بندر گاہ پر کھڑے کینٹینر میں آگ لگ گئی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے دکھائی دیئے ،دھماکہ سے قریبی عمارتوں کے شیشے اور دروازے ٹوٹ گئے ،دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز پورے دبئی میں سنی گئی ،ابتدائی اطلاعات کے مطابق ابھی تک دھماکے سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔

عرب میڈیا کے مطابق جبل علی پورٹ کے نزدیک رات گئے ایک زور دار دھماکہ ہوا ہے،امارت دبئی کے میڈیا دفتر نے ایک ٹویٹ دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ دھماکے سے جبل علی پورٹ پر لنگرانداز ایک جہاز پر لدے کنٹینرمیں آگ لگ گئی ہے،دھماکہ اتنا شدید تھا کہ جائے حادثہ کے 25 کلو میٹر کے ارد گرد کے علاقے میں موجود عمارتیں لرز کر رہ گئیں اور شیشے کی کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ گئے۔حکام کے مطابق ابتدائی طور پر ابھی اس بابت بھی پتا نہیں چل سکا کہ جس جہاز میں دھماکہ ہوا ہے وہ کس ملک سے آیا تھا؟۔

العربیہ کےمطابق دھماکہ بندرگاہ پرکھڑے جہازمیں ہواجس کےفوری بعدبحری جہازمیں آگ لگ گئی، دھماکے کےفوری بعدامدادی ٹیموں نےکارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا ہے جبکہ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی اور نہ ہی فوری طور پر دھماکے سے ہونے والے نقصان کے حوالے سے کوئی حتمی بات کہی جا سکتی ہے۔جبل علی پورٹ کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ بندرگاہ پر کسی رکاوٹ اور تعطل کے بغیر جہازوں کی نقل و حرکت جاری رہے ۔

دوسری طرف ڈی ایم او کی ڈائریکٹر جنرل مونا الماری کا کہنا تھا کہ ایسا حادثہ دنیا میں کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے ، دبئی حکومت نے دھماکے کے فوری بعد حادثے کی تفصیلات میڈیا کو بتا دی ہیں تاکہ بے بنیاد افواہوں کے پھیلنے کی بجائے شہریوں کو حقیقت معلوم ہو سکے۔انہوں نے کہا کہ دھماکے کی وجوہات جاننے کے لئے تحقیقاتی ٹیموں نے اپنی کارروائی شروع کردی ہے۔

A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/oMTaJhgEYd