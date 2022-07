پاکستانی نژاد ساجد جاوید برطانیہ کے نئے وزیراعظم بننے کی دوڑ میں شامل

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن)برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کے پارٹی عہدے سے مستعفیٰ ہونے کے بعد نئے وزیراعظم کے انتخاب میں پاکستانی نژاد ساجد جاوید بھی نئے وزیراعظم بننے کی دوڑ میں شامل ہیں۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق برطانوی وزیراعظم کے عہدے سے مستعفی کے بعد نئے وزیراعظم کنزیٹو پارٹی کے نئے قائد کا انتخاب آنے والے دنوں میں ہو گا۔برطانیہ کی وزارت عظمیٰ سنبھالنے کی دوڑ میں کئی وزرا کے نام سامنے آرہے ہیں، جن میں ایک نام پاکستانی نژاد ساجد جاوید کا بھی ہے۔52 سالہ ساجد جاوید وزیر خزانہ رہنے کے بعد جون 2021 سے وزیر صحت کے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے دو روز قبل ہی وزیر صحت کے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے بوروس جانسن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔

وزیرخزانہ ہوتے ہوئے 2020 کے شروع میں انہوں نے بورس جانسن کے ساتھ اپنے مشیروں کو برطرف کرنے کے حکم پر اختلافات کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا۔ بورس جانسن انہیں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے واپس لائے۔ساجد جاوید وزارت داخلہ سمیت بزنس، کلچر اور ہاوسنگ کے محکموں کے سربراہ رہے ہیں، انہوں نے 2019 میں کنزرویٹو کی سربراہی کا الیکشن لڑا تھا لیکن وہ چوتھے راؤنڈ میں بورس جانسن سے ہار گئے تھے۔

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care.

It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp