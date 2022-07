ارمینا خان نے خواتین کو حقوق تک رسائی نہ ملنے کا ذمہ دار مردوں کو ٹھہرادیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی معروف اداکارہ ارمینا خان نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام خواتین کو حقوق اور آزادی دیتا ہے لیکن مسلمان مرد خواتین کی ان حقوق تک رسائی نہیں دیتے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر جاتے ہوئے ارمینا خان نے حال ہی میں عرب ممالک میں 3 خواتین کے قتل کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ "جب آپ خواتین کو معاشرے میں دوسرے درجے کا شہری بننے دیتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے"۔انہوں نے مزید لکھا کہ" ایسے میں مرد خواتین کو وہ ہستی سمجھ لیتے ہیں جنہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور جب چاہے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیتے ہیں"۔ اداکارہ نے کہا کہ ایسا سلوک خواتین کے ساتھ اب نہیں چلے گا۔

This is what happens when you allow women to become second class citizens. Beings that men can own, possess and discard at will. This will not do. https://t.co/yagH7ZrkFr