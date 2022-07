اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ برہان وانی کی کشمیر میں قابض بھارتی فوج کیخلاف جدوجہد نے کشمیری نوجوانوں کو متاثر اور ان کی راہ ہموار کی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر برہان وانی کی برسی کے حوالے سے پیغام جاری کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج کے دن 2016میں کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے برہان وانی کو شہید کیا تھا لیکن بھارتی فوج کبھی بھی آزادی کے اس شعلے کونہیں بجھا سکے گی جو برہان وانی نے کشمیری عوام کے دل و دماغ میں روشن کیا تھا ۔

Indian occupation forces martyred Burhan Wani this day in 2016 but could never extinguish flame of freedom he ignited in the hearts & minds of the people of IIOJK. His heroic struggle against ruthless & illegal occupation continues to inspire the Kashmiri youth & blaze their path