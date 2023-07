قدرتی آفات کے سلسلہ میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط، وزیراعظم کی کونسی بات نے غیرملکی مہمانوں کو حیران کردیا؟

نتھیا گلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قدرتی آفات کے سلسلہ میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب ہوئی، سوئس وزیر خارجہ اور چیئرمین این ڈی ایم اے نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے، وزیراعظم محمد شہباز شریف نے دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔

وزیراعظم شہبازشریف نے نتھیا گلی میں مفاہمتی یادداشت پر دستخطوں کی تقریب کے موقع پر غیر ملکی مہمانوں کو جرمن زبان میں گفتگو کر کے حیران کر دیا۔شہباز شریف نے غیرملکی مہمانوں سے فرداً فرداً جرمن زبان میں خیریت دریافت کی، علاقے کی تاریخ اور حکومت پاکستان کی طرف سے کئے جانے والے بہتری کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔غیرملکی مہمانوں نے وزیراعظم شہبازشریف کے لئے خیرسگالی کے گرمجوش جذبات سے آگاہ کرتے ہوئے ان کی جرمن زبان پر دسترس کی بھی داد دی، وزیراعظم نے مہمانوں کو الوداع کرتے ہوئے جرمن زبان میں کلمات ادا کئے۔

On behalf of @GovtofPakistan, Cn NDMA LtG Inam Haider Malik signed an MoU w/ Swiss Foreign Minister @ignaziocassis b/w ???????? & ???????? to promote cooperation in the field of disasters management. PM Muhammad Shehbaz Sharif witnessed signing ceremony today.

