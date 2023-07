اعلیٰ افسر کے جعلی اکاؤنٹ سے متعلق پی سی بی نے خبردار کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کے جعلی ٹوئٹر اکاؤنٹ سے متعلق سوشل میڈیا صارفین کو خبردار کیا ہے۔ پی سی بی کی جانب سے ٹوئٹر پر جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ ذکا اشرف کے نام سے ٹوئٹر پر بنا ہوا تصدیق شدہ اکاؤنٹ جعلی ہے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ اس جعلی اکاؤنٹ کے حوالے سے ٹوئٹر کو شکایت بھی جمع کرادی گئی ہے۔

Mr Zaka Ashraf does not have an account on @Twitter. This is a fake account and has been reported to @verified by the PCB. pic.twitter.com/PbMYm2Chat