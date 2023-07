افغانستان کرکٹ ٹیم کا بڑا کھلاڑی ان فٹ، بنگلا دیش کیخلاف سیریز سے آﺅٹ

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن)افغانستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باﺅلر نوین الحق گھٹنے کی انجری کا شکار ہوگئے۔

افغانستان کرکٹ بورڈ کے مطابق نوین الحق سرجری کے لیے انگلینڈ جائیں گے، وہ بنگلادیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز سے باہر ہوگئے ہیں۔نوین الحق کی جگہ بنگلادیش کے خلاف نجات مسعود کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔

???? Injury Update | Naveen Ul Haq to Undergo Knee Surgery, Replaced by Nijat Masoud

Afghanistan's right-arm quick, @imnaveenulhaq, has suffered a knee injury and is expected to visit a Knee Injuries specialist in the United Kingdom for minor surgery. 1/2 pic.twitter.com/QfTZ0II5c9