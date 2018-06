کراچی (پروموشنل ریلیز)آج Honor نے پاکستان میں اپنا فلیگ شپ سمارٹ فون 2018 لوکل ڈسٹری بیوٹر Inovi Technologies کے ذریعے متعارف کروا دیا ہے۔ Honor 10 فون نے "Beauty in AI" کے تصور کو حقیقت بنا دیا ہے، اور صارفین کے لئے دو بڑی اور صف اول کی نئی ٹیکنالوجیز متعارف کروا دی ہیں۔

پہلی ٹیکنالوجی ایڈوانسڈ AI 2.0 ہے جس کا استعمال بنیادی طور پر سمارٹ فون کے ڈیول لینز کیمرے کے لئے کئے گیا ہے۔ دوسری Honor 10 CMF ڈیزائن ہے، جو کہ حیران کن نینو سکیل آپٹیکل کوٹنگ جھلملاتے رنگوں کی 15 تہوں پر مشتمل 3D گلاس بیک ہے۔ Honor 10 آن لائن 55,999 روپے میں دستیاب ہو گا جبکہ یہ ملک بھر میں آپ کے قریبی سمارٹ فون ریٹیلر سے بھی دستیاب ہو گا۔

مشرق وسطٰی اور افریقہ میں Honor کے نائب صدر کرس سن بیگانگ کے مطابق ’’2016 سے قبل بیش تر فون تین رنگوں، سیاہ، سفید اور سنہری، میں آتے تھے۔ Honor نے 2016 میں فینٹم بلو، 2017 میں فینٹم گرے، اور اب نفیس Aurora متعارف کروایا ہے جو کہ سمارٹ فون ڈیزائن میں ایک حقیقی پیش رفت ہے۔‘‘

اختراعی ڈیوائسز اور درست ترین ٹارگٹنگ سٹریٹجی کے ساتھ Honor چین کی مقامی مارکیٹ میں نمبر ون سمارٹ فون ای برانڈ کے طور پر سب سے آگے ہے، جبکہ بیرون ملک بھی اس کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے۔ اس برانڈ نے اپنے آغاز سے لے کر اب تک بیرون ملک مارکیٹ میں 100 فیصد گروتھ حاصل کی ہے۔صرف رواں سال Honor 7X نے ٹاپ مڈل ایسٹ ٹیکنالوجی میڈیا سے تین ایوارڈ وصول کئے ہیں، جن میں سٹف مڈل ایسٹ کی جانب سے "smartphone under $400 of the year" ، T3 Middle East کی جانب سے "Best Full View display at this price" ، اور ٹیک ریڈار مڈل ایسٹ کی جانب سے "Best smartphone under AED 1000" شامل ہیں۔انعام یافتہ مصنوعات اور کیرئیر و اوپن مارکیٹس میں وسیع تر پارٹنرشپ کے امتزاج نے 200% گروتھ ریٹ کے حصول میں کردار ادا کیا ہے۔

Honor 10 کے اہم فیچرز

AI 2.0 Camera

24 MP + 16MP rear camera

Honor 10 24MP+16MP dual lens AI کیمرہ کو NPU پروسیسر نے AI چپ سیٹ ہمراہ بلٹ ان NPU میں ڈویلپ اور سپورٹ کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ 22 کیٹگریز میں 500 سے زائد scenarios کی پہچان کر سکتا ہے۔ یہ آس پاس کی مختلف اشیاء کے خاکے پر مرکوز ہو سکتا ہے، جیسا کہ آسمان، پودے، لوگ، یاحتٰی کہ کوئی آبشار، اور فوری ان کی لوکیشن کی پہچان کر سکتا ہے۔

اس فیچر کو انڈسٹری کی پہلی Semantic Image Segmentation ٹیکنالوجی کی سپورٹ حاصل ہے جس کی بدولت Honor 10 متعدد اشیاء کی ایک ہی تصویر میں پہچان کر سکتا ہے۔یہ وہ بات ہے جس میں Honor 10 باقی سب سے جدا ہے۔ یہ فیچر ہر تصویر پر رئیل ٹائم میں سین کے لحاظ سے پیرامیٹر ایپلائی کرتے ہیں جس کی بدولت آپ کی بنائی ہوئی ہر تصویر صرف ایک کلک میں پروفیشنل شاٹ بن جاتی ہے۔

24MP فرنٹ کیمرا

فرنٹ کیمرے کو صرف AI 2.0 کی ہی سپورٹ حاصل نہیں بلکہ یہ انٹیلی جنٹ سیلفی بھی بنا سکتا ہے۔ یہ 3D فیس ریکگنشن کو سپورٹ کرتا ہے، چہرے کی تفصیلات کو آپٹیمائز کرتا ہے، اور چہرے کے 100 سے زائد مقامات کی پکسل لیول درستی کے ساتھ شناخت کرتا ہے۔

فرنٹ کیمرہ روشنی کی متعدد مختلف کیفیات میں سٹوڈیو لائٹنگ ایفیکٹس کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ ایڈوانسڈ اور درست فیشل ریکگنشن درست وائڈ اپرچر کو یقینی بناتی ہے، اور ہر کسی کے چہرے کے نازک ترین فیچرز کو قید کرتی ہے، حتیٰ کہ 'groufie' شاٹ میں بھی۔

Avant-grade ڈیزائن

Aurora glass, radiance from every angle

Honor 10 کی موزوں ترین فنشنگ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ عالمی سطح کی انڈسٹریل تکنیک اور پیچیدہ انجینئرنگ پراسس کا نتیجہ تھا، جس کے لئے انتہائی درجے کی درستی اور نفاست کی ضرورت تھی۔ Honor 10 کا گلاس ڈیزائن پشت پر 3D شیشے کی 15 تہوں سے بنا ہے، اور یہ ڈیزائن ہر زاویے سے ایک رنگین جھلملاہٹ دکھاتا ہے، چاہے یہ قدرتی روشنی میں ہو یا سائے میں۔

پیرس استھیٹکس سنٹر کے تیار کردہ دلکش اور سٹائلش کلر

Honor 10صارفین کے لئے آرٹ ہسٹری اور ڈیجیٹل ورلڈ میں ڈوبے رنگوں کا حیران کن امتزاج لایا ہے، یعنی فینٹم بلو اور فینٹم گرین۔ یہ دونوں نئی طرز کے رنگ پیرس استھیٹکس سنٹر میں تیار کئے گئے، جہاں Honor انجینئرز اور ڈیزائنزرز کی تخلیقی کاری اور ولولے نے حقیقی شکل اختیار کی۔

ٹرینڈی کیریکٹرز آل ان ون: فل ویو اور شیشے کے نیچے الٹراسانک فنگر پرنٹ سینسر

شیشے کے نیچے فرنٹ پلیسنگ الٹرا سانک فنگر پرنٹ سینسر، 5.84 انچ فل ویو FHD+ سکرین ہمراہ 19:9 بیزل لیس ڈسپلے، اور 86% سکرین ٹو باڈی نسبت جیسے فیچرز انڈسٹری میں پہلی بار Honor 10 نے ہی متعارف کروائے ہیں۔

اپ گریڈڈ و انٹیمیٹ ایکسپیرئینس

Honor 10کو آزادانہ طور پر بنایا گیا بلٹ ان NPUُ پراسیسر طاقت فراہم کرتا ہے۔ 4 جی بی RAM اور 128 جی بی ROM سٹوریج آپ کی گیلریز، ایپس اور فائلز میں ریکارڈ کئے گئے تمام پرجوش لمحات کو محفوظ کرنے کے لئے بہت کافی جگہ مہیا کرتا ہے۔ Honor 10 میں Honor Super Charge 5V/4.5A ہمراہ 3400 mAh بیٹری کے دستیاب ہے جو کہ پاور کا 50% صرف 25 منٹ میں ری چارج کر سکتا ہے۔

Honor 10 کی بنیاد جدید ترین EMUI 8.1 پر ہے جو کہ سافٹ وئیر فنکشن اور صلاحیت میں مجموعی اپ گریڈ کا عکاس ہے، اور خصوصاً Easy Talk فنکشن جو کہ ہینڈز فری کے ذریعے سڑک کے پرشور ماحول میں بات کرتے ہوئے پس منظر کے شور کو کم کر دیتا ہے اور سرگوشی یا مدھم آواز کو بلند آواز میں بدل دیتا ہے۔

Honor کے متعلق

Honor ہواوے گروپ کے تحت صف اول کا سمارٹ فون ای برانڈ ہے۔ اپنے نعرے ’’ہمت والوں کے لئے‘‘ کے مطابق اس برانڈ کی تخلیق ڈیجیٹل دنیا کے باسیوں کی ضروریات اُن انٹرنیٹ آپٹیمائزڈ مصنوعات کے ذریعے پوری کرنے کے لئے کی گئی جو اعلٰی یوزر ایکسپیرئنس، عمل کی ترغیب، تخلیق کی آبیاری اور نوجوانوں کو اپنے خوابوں کے حصول کی طاقت دیتی ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے Honor نے کچھ مختلف انداز سے کرنے اور اپنے صارفین کے لئے جدید ترین ٹیکنالوجی و اختراعات متعارف کرنے کے لئے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو سب سے جدا ثابت کر دیاہے۔

مزید معلومات کے لئے براہ کرم وزٹ کیجئے

Honor پاکستان فیس بک پیج: http://bit.ly/HonorFBPage

Honor پاکستان یوٹیوب: http://bit.ly/HonorPKYT

Honor پاکستان انسٹاگرام: http://bit.ly/HonorPKInsta