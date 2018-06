پی ٹی آئی نے عام انتخابات کیلئے ن لیگ کی خاتون رہنما کو بھی ٹکٹ جاری کر دیا ،وہ خاتون رہنما کون ہیں اور کیا کرنے جا رہی ہیں ؟ انتہائی حیران کن خبر آ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان تحریکِ انصاف نے مسلم لیگ ن کی رہنما نازیہ راحیل کو بن مانگے ہی ٹکٹ جاری کر دیا، دو مرتبہ ایم پی اے رہ چکی نازیہ نے تیسری مرتبہ مسلم لیگ ن کے ٹکٹ کیلئے اپلائی کر رکھا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریکِ انصاف ویسٹ پنجاب سے مسلم لیگ ن کی رہنما نازیہ راحیل کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، جس کے لئے انہوں نے درخواست ہی نہیں دی تھی تاہم اس معاملے پر ن لیگی رہنما بھی میدان میں آ گئیں اور انہوں نے واضح اعلان کرتے ہوئے کہاہے کہ وہ ن لیگ میں ہیں اور رہیں گی۔

نازیہ راحیل نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ کچھ شر پسند عناصر ہیں یا ہمارے کوئی سیاسی دشمن ہیں جنہوں نے یہ شرارت کرنے کی کوشش کی ہے ، مشکل حالات ہوں یا اچھے ہوں میں ن لیگ کی ممبر تھی ،ہوں اور رہوں گی ، مجھے پارٹی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ، 2008 اور 2013 میں عوام نے مجھے کامیاب کیا تھا ، میں یہ ذلت سمجھتی ہوں کہ میں مشکل وقت میں پارٹی کوچھوڑوں اور میری غیر ت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی کہ میں کسی اور پارٹی میں جاؤں ، میں پارٹی کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی ،کمالیہ کے حلقے سے میں ن لیگ کی امیدوار ہوں اور شیر کے نشان سے ہی الیکشن لڑوں گی ۔

ویڈیو دیکھیں:

PTI claims to select Nazia Raheel for Ticket from PP122 Toba But she clarifies and says she is member of PMLN #PTICandidates2018 pic.twitter.com/MNOSWr8dHD