بل ادا نہ کرنے پر ہسپتال انتظامیہ نے بزرگ شہری کو بیڈ پر ہی باندھ دیا، تصاویر وائرل

بھوپال(ویب ڈیسک) بھارت میں ہسپتال انتظامیہ نے محض 11 گیارہ ہزار کا بل ادا نہ کرنے پر ایک معمر مریض کو بستر سے باندھ دیا جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں۔بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مدھیہ پردیش کے علاقے شاہجا پور کے ایک نجی ہسپتال میں 80 سالہ شخص کو تشویشناک حالت میں لایا گیا جہاں مریض کے ہاتھ پاﺅں کو ڈسچارج کے وقت قبل بستر سے باندھ دیا گیا تاکہ وہ بل ادا کیے بغیر فرار نہ ہوجائیں۔ تصاویر وائرل ہونے پر اعلیٰ حکام نے نوٹس لے لیا۔

معمر مریض کی بیٹی نے میڈیا کو بتایا کہ ہسپتال میں داخلے کے وقت 5 ہزار روپے جمع کرائے تھے جس کے بعد علاج کی مد میں مزید 11 ہزار روپے کا تقاضا کیا گیا، غربت کے باعث اتنی رقم دینے سے قاصر تھے جس پر ہسپتال انتظامیہ نے میرے والد کو بستر سے باندھ دیا اور بل کی ادائیگی سے قبل رسی کھولنے سے صاف انکار کردیا۔

Madhya Pradesh: An 80-yr-old man found tied to bed with rope at a hospital in Shajapur allegedly over non-payment of hospital bill. Dist Collector says,‘We’ve sent a team to hospital to investigate matter. Police probe on. Report awaited. Action will be taken accordingly.'(06.06) pic.twitter.com/fWaY4nIi5z