ملک میں پٹرول کی قلت کس نے پیدا کی ؟ اصل حقیقت سامنے آگئی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد بیشتر علاقوں میں پیٹرول کی قلت ہے جس کی وجہ سے عوام سخت اذیت کا شکار ہیں، ایسے میں عوام کا ایک ہی سوال ہے کہ آخر قیمتوں میں کمی کے باجود پیٹرول کیوں نہیں مل رہا؟

ڈیلی پاکستان کو حاصل ہونے والے ایک سرکاری ںوٹیفکیشن کے مطابق پیڑول کی قلت کی ذمہ دار خود وزارت توانائی ہے۔

تیس مارچ کومذکورہ وزارت کے ریسرچ آفیسر عمران علی ابڑو کے دستخط سے جاری ہونے والے ایک میمورنڈم میں ریفائنریز کو ہدایت کی گئی کہ صوبائی حکومت کی جانب سے لگائے گئے لاک ڈاون کی وجہ سے موٹر گیسولین کی طلب نمایاں طور پرگرچکی ہے اوراو ایم سیزکی جانب سے ریفائنڈ مصنوعات نہیں اٹھائی جارہی ہیں اس لیے ریفائنریز آپریشن پر سمجھوتہ کرنے کافیصلہ کیا گیا ہے۔

آفس میمورینڈم میں مزید کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے ریفائنریز کو بھی ہدایات کردی گئی ہے کہ وہ اپنے طے شدہ کارگو (اپریل دوہزاربیس) منسوخ کردیں تاکہ ریفائنریز اور پیداواری کمپنیاں آپریشن جاری رکھ سکیں۔

اسی حوالے سے پورٹ اتھارٹی سے بھی گزارش ہے کہ وہ او سی اے سی کی جانب سے جاری کردہ منصوبہ بندی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائے۔

پیٹرول نہ ملنے پر کس قدر پریشان کن صورتحال کا سامنا ہے آپ یہ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔

The big Question is petrol is sold at night time while in day they dnt sell it.. @Mardan_DC@AbidWazir22

Kindly have raiding team if they sold the petrol at night. It means they are gaining huge amount from the public. Hope our listener will do a special favor to us. pic.twitter.com/zq6avlTFPh