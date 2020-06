برطانیہ میں نسل پرستی کے خلاف احتجاج پرتشدد مظاہروں میں تبدیل کیوں ہوا؟

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکہ سیاہ فام شہری کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ملک بھرمیں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔مظاہروں کا یہ سلسلہ امریکہ سے نکل کرکینیڈا، یورپ ،آسٹریلیا اور ایشیا تک پھیل چکا ہے تاہم برطانیہ میں ہونے والے مظاہروں کاسلسلہ متشدد مظاہرے کی شکل اختیار کرگیا۔

برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے مطابق احتجاجی مظاہرے میں شریک شرپسند عناصر نے غنڈہ گردی کی اس لیے وہاں ہونے والا احتجاج متشدد شکل اختیارکرگیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹرپر دیئے گئے اپنے ردعمل میں بورس جانسن کا کہنا تھا کہ لوگوں کو معاشرتی دوری کو مدنظر رکھتے ہوئے پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے لیکن انہیں پولیس پر حملہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ شرپسند عناصر نے غنڈہ گردی کے ذریعہ مظاہرو میں بگاڑ پیدا کیا اور اسی مقصد کی نفی کی جس کے لئے وہ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔انہوں نے کہا ذمہ داران کو جوابدہ کیا جائے گا۔

People have a right to protest peacefully & while observing social distancing but they have no right to attack the police. These demonstrations have been subverted by thuggery - and they are a betrayal of the cause they purport to serve. Those responsible will be held to account.