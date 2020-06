پاکستان کے معروف کرکٹر رومان رئیس کے گھر خوشیوں کا سماں، مبارکبادیں

کراچی(ویب ڈیسک) پاکستان کے معروف کرکٹر رومان رئیس کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔رومان رئیس نے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی تصاویر بھی شیئر کیں اور بیٹی کی ولادت کو اپنے لیے اللہ کی رحمت قراردیا ہے۔

So glad to share with you all that ALLAH has blessed me with a daughter Surely her arrival is a great blessing for me and my family. Please remember her and my family in your prayers :) #RohaRaeesKhan pic.twitter.com/wHll2bq9Sw