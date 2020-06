امریکا میں نسل پرستی کیخلاف مظاہرہ کرنےوالوں پر کار چڑھادی گئی اور پھر۔۔۔

سیاٹل(ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکا میں ایک مشتعل شخص نے نسل پرستی کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر کارچڑھ ادی اور پھر فائرنگ بھی کی جس پر نہ صرف مظاہرین بلکہ پولیس بھی میدان میں آگئی اور اسے گرفتار کرلیا۔

خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق واقعہ امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل کے علاقہ پائن میں پیش آیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے سیاٹل پولیس نے بتا یا کہ کارچڑھنے سے ایک شخص زخمی ہوا ہے جبکہ ملزم کو گرفتار کر کے جیل منتقل کردیا گیاجہاں اس سے سے تحقیقات جاری ہیں۔

Man shot at #Seattle protest after driver plows car into crowd https://t.co/YrtbUiIepA via @Reuters