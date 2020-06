پاکستانی قوم نے ڈرامہ سیریل

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کی نامور اداکارہ صبر قمر ایک بار پھر سوشل میڈیا صارفین کی توجہ کا مرکز بن گئیں۔ انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر تیسری قسط "چسکا نیوز ود صبا قمر اینڈ شاہ ویر جعفری" کے عنوان سے نشر کردی۔

اپنی نئی قسط میں صبا قمر نے ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی سے متعلق ایسا دعویٰ کیا ہے کہ ہنسی روکنا مشکل ہوجائے۔

تازہ ترین قسط میں انہوں نے جہاں دیگر موضوعات پر بات کی وہاں سب سے پہلے پاکستان میں آج کل مقبول ترین گانے ارطغرل پر تبادلہ خیال کیا ۔مزاح سے بھرپور اپنی گفتگو میں صبا قمر نے بتایا کہ دراصل پاکستانیوں نے ارطغرل سے کیا سیکھا؟ صبا قمر نے کہا کہ ہماری قوم نے اس سیریز سے محض ’ارطغرل غازی‘ ارطغرل نسوار‘ ارطغرل سروس اسٹیشن‘جیسے دیگر نام رکھنا ہی سیکھے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی اس سیریز سے اور کچھ سیکھیں نہ سیکھیں 2020میں پاکستان کے ہر گھر میں ایک ارطغرل خان، ارطغرل بھٹی، ارطغرل شیخ، ارطغرل وڑائچ اور اسی قسم کے دوسرے نام کثرت سے ملنے کے امکانات ہیں۔

اس قسط میں صبا نے کورونا وائرس کے دنوں میں شوبز شخصیات کی شادی ، خواتین کے مارکیٹ جانے اور پھر چھتوں سے چھلانگیں لگانے پر بات کی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عمر اکمل کے ڈانس اور میرا کی امریکا سے واپسی کے لیے وزیراعظم سے کی گئی گزشتہ دنوں کی اپیل کو بھی مزاح سے بھرپور انداز میں پیش کیا، صبا کی گزشتہ اقساط کی طرح اس قسط کو بھی لوگوں کی بڑی تعداد پسند کررہی ہے۔

ٹویٹر پر اپنی قسط کا پرومو جاری کرتے ہوئے صبا قمر نےکہاجن لوگوں کے ذہنوں کو زنگ لگ چکا ہے وہ یا تو تیل لگائیں یا پھر ان کا چینل سبسکرائب کریں ۔ انہوں نےکہا کہ ان کا چینل ا ن کے مداحوں کے لیے ہے سستی ریٹنگ کے شوقین محلے کی پھپی کا کردار اداکرنے سے گریز کریں۔

Kamzoor dil afraad iss video se door rahain, aur sasti ratings k liyay muhallay ki phuphi ka kirdaar adaa kernay se guraiz kerain, spread love, Subscribe and Share! ????????????

Episode 3 'Chaska News with Saba Qamar and Shahveer Jafry is Out Now! #SabaQamar https://t.co/lLWjjcR4ug pic.twitter.com/ncOIqDRmXu