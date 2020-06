"جھوٹی پیشگوئیوں سے جان چھوٹے گی" پیپلز پارٹی کی سینیئر رہنما کا شیخ رشید کے ...

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں کورونا وائرس کے پھیلاو میں جس قدر تیزی آرہی ہے سیاسی حریفوں کے بارے تبصروں میں بھی اتنی ہی شدت دیکھی جا رہی ہے، وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کے کورونا وائرس کا شکار ہونے پر پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ، سندھ کی وزیر برائے ترقی خواتین اور سابق ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی شہلا رضا نے ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب جھوٹی پیشگوئیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شہلا رضا نے لکھا "شیخ رشید کا کرؤنا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے اب کچھ دنوں آنکھوں اور کانوں کو آرام آئے گا،شیخ صاجب اس دوران پریس کانفرس کریں گے تب بھی ان کے چہرے پر ماسک ہوگا،وقت کی بھی بچت ہوگی،جھوٹی پیشن گوئویں سے بھی جان چھوٹ جائے گی کچھ عرصہ کے لئے".

شہلا رضا کے ٹویٹ پر لوگوں نے شہلا کی بے حسی پر حیرت کااظہارکیا ہے۔

ایک صارف نے ٹویٹ کو شرمناک قرار دیا۔

ایک اور صارف نے کہا دشمن کو بھی بیماری نہ لگے۔

خیال رہے وزیر ریلوے شیخ رشید بھی کوروناکاشکار ہو گئے ہیں اور انہوں نے خود کو گھر پرقرنطینہ کرلیاہے۔اس حوالے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے۔

I have been tested Positive for COVID-19 though I have no symptoms of COVID-19, whatsoever. I am fine, Alhamdu Lillah. Need your prayers.

