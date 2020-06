نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جیسنڈا آرڈرن خوشی سے جھوم اٹھیں، تھوڑا سا رقص کرنے کا بھی اعتراف مگر کیوں؟ شاندار وجہ آپ بھی جانئے

ویلنگسٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)نیوزی لینڈ میں کورونا وائرس کا آخری مریض بھی آج صحتیاب ہوکر گھر کو جاچکا جس کے بعد کیویز وزیر اعظم جیسنڈا آردرن نے ملک کے کورونا سے مکمل پاک ہونے کا اعلان کیا ہے۔

نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈاآرڈرن نے ویلنگسٹن میں پریس کانفرنس کے دوران کورونا پر قابو پانے کااعلان کیا۔ اسی دوران ایک رپورٹر نے سوال کیا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ آخری مریض بھی صحتیاب ہوچکا ہے اور اب ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ ایک بھی شخص موجود نہیں ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھیں۔انہوں نے کہا انہوں نے لاونج میں رقص کیااور وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے احساسات محسوس کررہی تھیں۔

رپورٹر نے یہی سوال نیوزی لینڈ کی محکمہ صحت کی ڈائریکٹر ڈاکٹر ایشلے بلوم فیلڈ سے کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ وزیر اعظم کی طرح خوبصورت رقص نہیں کرسکتی جس پر سب مسکرا دیئے۔پریس کانفرنس میں جیسنڈا نے کہا کہ نیوزی لینڈرز اس وائرس کے خلاف متحد ہیں اور اس کا خاتمہ کرکے رہیں گے۔

Today is a significant milestone as we announce that the last active case of COVID-19 in New Zealand has recovered. ⁣

⁣

This means there are now 0 active cases in New Zealand. ⁣

⁣

Thank you for staying home, playing it safe and for supporting those fighting the virus ???? pic.twitter.com/11VdRxflWd