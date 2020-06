”میں بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گیا ہوں“ معروف ٹی وی شو کے میزبان اور اداکار نے انکشاف کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے معروف اداکار و میزبان واسع چوہدری بھی مہلک کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں جس کے بعد انہوں نے قرنطینہ اختیار کر لیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق واسع چوہدری نے ٹوئٹر پوسٹ کے ذریعے بتایا کہ ان کا کووڈ 19 کے ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آیا ہے جس کے بعد انہوں نے قرنطینہ اختیار کرلیا ہے۔واسع چوہدری نے کہا کہ انہوں نے اپنے اہل خانہ کا بھی کورونا ٹیسٹ کروایا ہے اور اللہ کے شکر سے سب کے نتائج منفی آئے ۔ ان کاکہنا تھا کہ جن سب سے میں رابطے میں رہا ان کو میں نے پہلے ہی بتادیا ہے تاکہ وہ بھی اپنا کورونا ٹیسٹ کروالیں یا ضرورت ہو تو خود کو آئسولیٹ کر لیں۔

I have tested Positive for COVID-19 and self qurantining. I have No https://t.co/m8HGRPRs7A family tested Negative,alham du lillah.

I have already notified ppl i have come in contact with recently to get themselves tested & self isolate,if need be.