جنوبی کوریا  میں بیس بال ٹورنامنٹ ،  انسانوں کی سیٹوں پر ٹیڈی بیئرز بٹھا کر تماشائیوں کی کمی پوری کردی

سیئول (ڈیلی پاکستان آن لائن) کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں کھیلوں کی سرگرمیوں مکمل طور پر ختم ہوچکی ہیں لیکن جنوبی کوریا نے تماشائیوں کی کمی کا زبردست حل نکال کر بیس بال ٹورنامنٹ کرادیا۔

جنوبی کوریا میں کے بی او لیگ( کورین بیس بال چیمپیئن شپ) پورے زورو شور سے جاری ہے۔ 1982 سے شروع ہونے والے اس سالانہ ٹورنامنٹ میں مختلف ریجنز کی 6 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں ۔

رواں برس کورونا وائرس کی وجہ سے کے بی او لیگ کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا تھا لیکن کوریا کے کسی انتہائی فطین شخص نے اس کا دلچسپ حل نکال کر ٹورنامنٹ کا انعقاد یقینی کروادیا۔ جنوبی کوریا میں تماشائیوں کے بغیر بیس بال چیمپیئن شپ کھیلی جاری ہے لیکن گراؤنڈ کی رونق بحال کرنے کیلئے انسانوں کی جگہ جانوروں کے پتلوں کو نشستوں پر بٹھا کر ہاؤس فل کردیا گیا ہے۔

سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی دور کے اینگل سے لی گئی تصاویر سے یونہی لگتا ہے کہ گراؤنڈ تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے لیکن قریب سے دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ سب جانوروں کے پتلے ہیں۔ اگر آئی سی سی اور دیگر عالمی تنظیمیں بھی اسی قسم کے منفرد آئیڈیاز سوچیں تو ٹی 20 ورلڈ کپ سمیت اہم ایونٹس کامیابی کے ساتھ منعقد کیے جاسکتے ہیں۔

They’re playing professional baseball in Korea in front of stuffed animals. This should be a permanent change. pic.twitter.com/zWaE9fj3Uo