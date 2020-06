”یہ میرا پاکستان ہے“ بابراعظم ایک پاکستانی کی کس ادا پر فریفتہ ہو گئے کہ اسے ’سیلوٹ‘ کر دیا، جان کر آپ بھی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے غریب لوگوں کو روٹی مفت فراہم کرنے کی پیشکش کرنے پر تنور والے کے جذبہ انسانیت کی تعریف کر ڈالی اور فخر سے کہا کہ ”یہ میرا پاکستان ہے“۔

تفصیلات کے مطابق کورونا وائرس کی موذی وباءپھیلنے کے بعد غریب طبقہ بے انتہاءمتاثر ہوا ہے جن کی داد رسی کیلئے ناصرف حکومتی سطح پر مختلف پروگرام شروع کئے گئے بلکہ عوام انفرادی طور پر بھی ایسے افراد کی مشکلات حل کرنے میں مصروف ہیں تاہم ایک تندور والے نے اس کی بہترین مثال قائم کی جس پر بابراعظم بھی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکے۔

بابر اعظم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے تنور والے کی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا پاکستان ہے، یہ ہی انسانیت ہے، میرا اس دوست کو سلام ہے جو انسانیت کے ناطے ایسے مستحق اور ضرورت مند افراد کو روٹی مفت دے رہا ہے جو اسے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔

This is my Pakistan. This is humanity. Salute to you my friend for providing free bread to those who can't afford it. #RiseAndRise pic.twitter.com/6pzATKDJM8