شاہد خاقان عباسی کے بعد ایک اور اہم ترین لیگی رہنما کورونا وائرس کا شکار ہو گئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) مسلم لیگ ن کے رہنما طارق فضل چودھری کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آگیا ہے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر ٹوئٹر پر انہوں نے بتا یا میراکورونا ٹیسٹ پازیٹو آیا ہے،میری طرح بہت سے لوگ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں ،اس وقت مثبت رہنا ہے ،مجھے اپنی دعاﺅں میں یاد رکھیں۔دوسری جانب نجی نیوز چینل ہم نیوز کے مطابق طارق فضل چودھری نے کورونا کا شکار سابق وزیراعطم شاہد خاقان عباسی سے آج ملاقات کی تھی۔

After getting tested for Corona my reults came out to be “Positive” for COVID-19. Many others like me going through this turbulent phase. Please “Be Positive” and “Be Assured”. Remember in prayers. May Allah be with us All !!!! Ameen.