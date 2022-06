پاکستان میں انٹرنیٹ سروس کیوں متاثر رہی؟ پی ٹی اے نے بیان جاری کرتے ہوئے وجہ بتا دی

اسلام آباد (ویب ڈیسک) پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے) نے کہا ہے کہ پاکستان میں تمام انٹرنیٹ سروسز معمول کے مطابق بحال کردی گئی ہے۔

پاکستان ٹیلی کمیونیکشن اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیاہے کہ مصراور اٹلی کے قریب عالمی سب میرین کیبل میں خرابی کے باعث پاکستان سمیت کئی ممالک میں انٹرنیٹ کی سروس متاثر رہی۔پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ مصر کے قریب ڈبل اے ای ون اور سیم وی فائیو کیبل میں خرابی سامنے آئی، قبل ازیں رپورٹ ہونے والے متاثر ہ دو حصوں کی مرمت کر دی گئی ہے جبکہ اٹلی کے قریب آئی ایم ای ڈبلیوای کیبل میں ایک اور متاثرہ حصےکی مرمت جاری ہے۔

Press Release: Two cuts reported earlier in AAE-1 and SEAMEWE-5 near Egypt have been repaired while another cut in IMEWE near Italy is being repaired. However, all telecom traffic in Pakistan has been restored to normal.